Tomb Raider ve Headsnatchers Dahil Üç Yeni Oyun Ücretsiz Oldu

Koronavirüs ile mücadele etmek ve salgının daha da yayılmasını önlemek için, ülkeler vatandaşlarına gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları yönünde sürekli çağrılar yapılıyor. Oyun şirketleri ise bu çağrıları desteklemek adına, oyuncuları evde tutabilmek için ardı ardına fırsatlar sunuyorlar.

Assassin's Creed Odyssey Pazartesi gününe kadar, Football Manager 2020 ise hafta boyunca ücretsiz oynanabiliyor. Epic Games de geçtiğimiz Perşembe günü Watch Dogs ve The Stanley Parable oyunlarını ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunmuşken, GOG ve Itch.io'da elliden fazla ücretsiz oyunu kullanıcılar ile buluşturdu.

Halihazırda bu fırsatların yanına üç yenisi daha eklendi. Square Enix ve Iceberg Interactive, Steam kullanıcılarına evlerinde kalmalarını sağlamak için yeni seçenekler sunuyorlar.

Japonya menşeli yayıncı, yaptığı duyuru ile Tomb Raider (2013) ve Lara Croft and the Temple of Osiris 24 Mart 2020 Salı günü TSİ 9: 00'a kadar ücretsiz olarak indirebileceğinizi söyledi. Iceberg Interactive tarafından yayınlanan Headsnatcher ise 22 Mart 2020 Pazar günü TSİ 19: 00'a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

Tomb Raider (2013)

Tomb Raider: Underworld sonrasında en başa dönülen oyun, Lara Croft hanım kızımızın nasıl acemi bir maceracıdan deneyimli bir mezar yağmacısına dönüştüğünün anlatıldığı üçlemenin ilk oyunuydu. Yamatai adasındaki kayıp krallığı bulmak amacıyla yola çıkan Lara, beraberindeki mürettebat ile Dragon's Triangle yönünde araştırmaya devam ederken, birden patlayan fırtına ile kendilerini bir anda Yamatai adasında buluyordu. Henüz olgunlaşmamış içgüdüleri ile baş başa kalan acemi macerası, bir yandan sınırlarını zorlarken bir yandan da adanın karanlık geçmişine ışık tutmaya çalışıyor.

Lara Croft and the Temple of Osiris

Lara Croft and the Guardian of Light sonrasındaki bir diğer izometrik açıdan oynanan Tomb Raider oyunu Lara Croft and the Temple of Osiris, yan senaryo sunuyor. Mısır topraklarında geçen hikayeye göre Lara Croft, rakip hazine avcısı Carter Bell ve mahkum edilmiş Isis ve Horus ile birlik olarak Seth'i durdurmak için mücadele veriyor. Antik mezarlar boyunca doğanın elementleri ile savaşarak ve Osiris parçacıklarını toparlayarak Seth'in insanlığı köleleştirmesine bir son vermeniz gerekiyor.

Headsnatcher

Headsnatcher, yerel veya çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla birlikte oynayabildiğiniz bir parti oyunu. Oyunda her birinin kendi kurallarının olduğu toplamda yirmi beş harita, tek oyunculu Zombie Castle dahil dört farklı oyun modu, farklı silahlar ve özellikler mevcut. Ayrıca aralarından seçim yapabileceğiniz yüzden fazla kafa seçeneğinin olduğunu da söylemeden geçmeyelim.