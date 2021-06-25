Tomarza Ülkü Ocakları yeni binası dualarla açıldı
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Tomarza Ülkü Ocakları yeni binası dualarla açıldı

Tomarza Ülkü Ocakları yeni binası dualarla açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tomarza Ülkü Ocakları yeni hizmet binasının açılışı dualar eşliğinde gerçekleşti.

Tomarza Ülkü Ocakları yeni hizmet binasının açılışı dualar eşliğinde gerçekleşti.

Tomarza Ülkü Ocakları yeni hizmet binası Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik, Tomarza MHP İlçe Başkanı H. İbrahim Özcan, Tomarza AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin, Tomarza Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Şahin ve partililerin katılımlarıyla gerçekleşti. Programın onur konuğu olan Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik'in karşılama töreninden sonra Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve Tomarza MHP İlçe Başkanı H.İbrahim Özcan tarafından açılış kurdelesinin kesilmesi ile resmen açılmış oldu. Ülkü Ocakları Başkanı Çelik, yeni hizmet binası gezerek çeşitli bilgiler aldı. Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Çelik yapmış olduğu açılamada; "Yeni hizmet binasının tüm Tomarza'ya hayırlı olması dileklerinde bulunarak İlhamını 5 bin yıllık Türk tarihinden alan ocağımız, Türklük ve İslam yolunda faaliyetlerine, hizmetlerine devam etmektedir. Davamızdan ve liderimizin çizgisinden ayrılmadığı müddetçe, her kardeşimizin şerefi bizlere emanettir" diyerek yeni açılan Tomarza Ülkü Ocakları hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Tomarza Ülkü Ocakları yeni binası dualarla açıldı
Tomarza Ülkü Ocakları yeni binası dualarla açıldı
Tomarza Ülkü Ocakları yeni binası dualarla açıldı
Tomarza Ülkü Ocakları yeni binası dualarla açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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