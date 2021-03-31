Tomarza'da sürü yönetim elemanı kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi
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Tomarza'da sürü yönetim elemanı kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tomarza'da sürü yönetim elemanı kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

Tomarza Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İş-Kur İl Müdürlüğü ve Tomarza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Hayvan Yetiştiriciliği Sağlığı Alanında düzenlenen, 104 saatlik 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursu düzenlendi.

Tomarza Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İş-Kur İl Müdürlüğü ve Tomarza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Hayvan Yetiştiriciliği Sağlığı Alanında düzenlenen, 104 saatlik 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursu düzenlendi. Kursu başarıyla tamamlayan 50 kursiyere sertifikaları da Tomarza İlçe Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza İlçe Belediye Başkanı Davut Şahin tarafından törenle verildi.

Tomarza Halk Eğitim Merkezi, Tomarza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İş-Kur destekli açılan Sürü Yönetim Elemanı Kursuna geçtiğimiz günlerde kayıt olan 50 Tomarzalı vatandaş, 104 saatlik kursu başarı ile tamamladı. Tomarza Kanın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen törenle Sürü Yönetim Elemanı Kursuna katılan 50 kursiyerin sertifikaları verildi.

Düzenlenen programa katılan Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Alkan ve kursiyerler katıldı. Düzenlenen programla kursiyerler sertifikalarını aldı. - KAYSERİ

Tomarza'da sürü yönetim elemanı kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi
Tomarza'da sürü yönetim elemanı kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi
Tomarza'da sürü yönetim elemanı kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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