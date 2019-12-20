Tomarza'da Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi
Haberler » Güncel » Tomarza'da Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi - Haber

Tomarza'da Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi

Tomarza ilçesinde, Atatürk'ün "Heyeti Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Büyük Atatürk Koşusu" yapıldı.

20.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:49
Tomarza'da Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi

ilçesinde, Atatürk'ün "Heyeti Temsiliye Reisi" olarak 'ye gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Büyük Atatürk Koşusu" yapıldı.

Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Orta Okulunu önünden başlayan koşu, 'nda tamamlandı.

Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Davut Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler