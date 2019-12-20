Tomarza'da Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi
Tomarza ilçesinde, Atatürk'ün "Heyeti Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Büyük Atatürk Koşusu" yapıldı.
Tomarza ilçesinde, Atatürk'ün "Heyeti Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Büyük Atatürk Koşusu" yapıldı.
Tomarza Şehit Jandarma Üsteğmen Efkan Cengiz Orta Okulunu önünden başlayan koşu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tamamlandı.
Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Davut Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verdi.