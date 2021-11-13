Tom Clansy's Rainbow Six Extraction'ın çıkış tarihi belli oldu

Ubisoft, Tom Clansy's Rainbow Six serisinin bir uzantısı olan oyunu Rainbow Six Extraction'ın çıkış tarihini duyurdu ve oyunun fiyatı düşürüldü.

Rainbow Six Extraction'ın birkaç ertelenme haberinden sonra, çıkış tarihi 20 Ocak 2022 olarak belirlendi. Ayrıca Rainbow Six Extraction'ın standart sürümü de 179 TL olarak belirlendi. Oyunun Deluxe edition'ı ise 225 TL'ye düşürüldü.

Savaş alanını yeniden şekillendiren, son derece ölümcül ve sürekli gelişen bir Uzaylı tehdidiyle savaşmaya hazır olun. 10'dan fazla benzersiz parazit arketipiyle yüzleşmek için takım arkadaşlarınıza güvenmelisiniz. Zor İşkenceci'den göz korkutucu Apex'e kadar, yetenekleri - ve rastgele meydana gelen mutasyonlar - yolunuza çıkacak.

Rainbow Six Extraction daha önce Rainbow Six Quarantine olarak adlandırıldı, Ubisoft'un tüm küresel salgın durumu göz önüne alındığında yeniden düşünmeye karar verdiği bir isimdi.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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