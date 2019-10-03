Tom Clancy's Without Remorse Filmi
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Tom Clansy'nin ünlü romanından beyaz perdeye aktarılan Without Remorse, 70'lerde John Kelly isimli deneyimli bir Amerikan komandosunun, Mr. Clark isimli bir CIA ajanına dönüşme hikayesini anlatıyor.
Yönetmen: Stefano Sollima
Senaryo: Tom Clancy, Taylor Sheridan
Oyuncular: Jamie Bell, Michael B. Jordan, Jodie Turner-Smith
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Tom Clancy's Without Remorse
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 18.09.2020
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