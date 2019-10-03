Tom Clancy's Without Remorse Filmi

Tom Clancy's Without Remorse Filmi

Tom Clancy's Without Remorse filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tom Clancy's Without Remorse filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

03.10.2019 13:54
Tom Clancy's Without Remorse Filmi

Tom Clansy'nin ünlü romanından beyaz perdeye aktarılan Without Remorse, 70'lerde John Kelly isimli deneyimli bir Amerikan komandosunun, Mr. Clark isimli bir CIA ajanına dönüşme hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Stefano Sollima

Senaryo: Tom Clancy, Taylor Sheridan

Oyuncular: Jamie Bell, Michael B. Jordan, Jodie Turner-Smith

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Tom Clancy's Without Remorse

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 18.09.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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