Tom Clancy's Rainbow Six Siege Shadow Legacy Operasyonu tanıtımı | Rainbow Six Siege kaç GB? Ubisoft'un en beğenilen oyunlarından olan Rainbow Six Siege 5. yıl 3. sezonla birlikte yeni operasyon Shadow Legacy tanıtıldı. Rainbow Six Siege konusu, nasıl oynanır? Rainbow Six Siege sistem gereksinimleri 2020 neler?

2015 yılında çıkan Rainbow Six: Siege veya Rainbow 6: Siege, Ubisoft Montreal tarafından geliştirilmektedir. Anvil motoruyla desteklenen birinci şahıs nişancı türünde olan video oyunu IGN tarafından E3 2014'ün en iyi oyunu seçilmiştir. PlayStation 4, Xbox One ve PC için desteklenen oyun, yeni nesil konsollarda da ulaşılabilir oldu. PlayStation 5 ve Xbox Series X ile uyumlu olacak oyunun daha da güçlü olması bekleniyor. TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE KONUSU Silah kullanma ve imha etme sanatında ustalaşarak yakın mesafe çatışmaları, yüksek öldürme oranları, strateji ve taktik, ekip oyunu, ve şiddetli aksiyonun içerisinde yer alacaksınız. Önceki Tom Clancy's Rainbow Six oyunlarından devralınan zengin miras ile yoğurulmuş bu müthiş silahlı çatışma ve stratejik uzmanlık oyununu deneyimleyerek favori operatörünü seç. Ekibinle güçlerini birleştirerek fethi önleyebilirsin. Tuzaklar kur, tahkimat yap, savunma sistemleri geliştir ve düşmanı geri püskürt. Saldırı planı yapmadan önce İHA'larla ve sızmalarla verileri topla. 5. yıl 3. sezon ile oyunda yeni bir dönem başlıyor, Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Shadow Legacy Operasyonu. TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE SHADOW LEGACY OPERASYONU Rainbow Six Siege Shadow Legacy Operasyonu yeni bilgi toplama cihazı SC3000K piyade tüfeğini oyuna getiriyor. Splinter Cell'den Sam Fisher yeniden saldırı operatörü olarak oyuna katılıyor. Ping 2.0, yeni güncellenmiş optik görüşler, güçlü patlama özelliğine sahip ikincil cihaz, harita yasaklamaları, test sunucusunda yer alan maç tekrarının alfa evresi, yenilenen Köşk haritası ve güçlendirmeler yeni operasyon ile oyuna dahil oluyor. SAM FISHER, SPECIALIST ZERO OLARAK ARAMIZDA "Harry, Bu kadar itibarlı birini değerlendirmemin zor olacağını düşünebilirsin. Sam Fisher kişiliği her zaman gizemlerle doluydu. Etkileyici özgeçmişini, en azından bize sunulan kadarını, incelerken neden Specialist Sam "Zero" Fisher'ı seçtiğini anlamakta hiç zorluk çekmiyorum. İnceleme fırsatı bulamadığım ve detayları bilinmediği için önceki görevleri hakkında pek bir şey söyleyemiyorum. Asla arkada birini bırakmadığını biliyorum ve bir felaketi engellemek için görevlendirilmese bile işini her zaman tamamlıyor. Şüphesiz Virginia'daki eğitmenlik zamanından edindiği tecrübeyle bütün öğretmenlerden daha büyük kapasiteye sahip. Ne kadar yorulmuş gözükse de görevde olmamasına rağmen fiziğini korumuş. Zero'yu Rainbow'u tercih etmeye ne etti merak ediyorum. Zira kendi sebepleri olmadan burayı tercih etmezdi ve şundan eminim ki onun tecrübesinden yararlanmalıyız. Askeri ustalığı senin psikolojik yönünle birlikte güzel bir denge sağlayacak. Rainbow Operasyon Ekibi'nin (ROE) ilk üyesi olduğu için organizasyonumuza katabilecekleri konusunda heyecan duyuyorum. Eminim eğitimleri gerekli ve oldukça acılı bir deneyim sunacaktır. Aniden ortaya çıkışından dolayı bana söylemediği bir şeyler olduğunu düşünüyorum ki bu hiç de şaşırtıcı değil. Zero yalnızca gerekli gördüğü bilgileri paylaşır ve ben de zamanı geldiğinde benimle gerekli bilgileri paylaşacağından eminim. Takip cihazının fonksiyonelliğini inceleyebildiğim için memnunum. Zero çoğunlukla insanları oyuncaklarıyla oynatmaz ve bu benim için öğretici bir deneyim oldu. Saldırıda kullanılabilecek bir hareketliliğe ve esnekliğe sahipken savunmada da her durumda avantaj yaratma yeteneği oldukça etkili. Babamı tanıdığı için antrenmanlarda üzerime gelmeyeceğini düşünme sakın. Zero bana çocukken bir şey öğrettiyse, o da durumu iyice ölçüp biçerek gerekli eylemi gerçekleştirmektir. Onu bunca yıl sonra tekrar görmek oldukça ilginçti; bazı konularda hiç değişmemiş, ya diğerlerinde? En azından yaşlılık yakışmış. - Lera "Finka" Melnikova" TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2020 Rainbow Six Siege minimum sistem gereksinimleri İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bit İşlemci: Intel Core i3 560 @ 3.3 GHz veya AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz Bellek: 6 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870 DirectX-11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 61 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX® 9.0c compatible sound card with latest drivers Rainbow Six Siege önerilen sistem gereksinimleri İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 64bit İşlemci: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or better veya AMD FX-8120 @ 3.1 Ghz or better Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 (veya GTX 760/ GTX 960) veya AMD Radeon HD 7970 (veya R9 280x [2GB VRAM]/ R9 380/ Fury X) Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 61 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX® 9.0c compatible sound card 5.1 with latest drivers TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE KAÇ GB? Oyunun toplam boyutu 61 GB.