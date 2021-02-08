Tom Brady kimdir? Kaç yaşında, nereli? Super Bowl Tom Brady kariyeri nedir?

Super Bowl'a damga vuran Tom Brady kimdir? Tom Brady kaç yaşında? Hayatı boyunca kaç kupa kazandı? Tom Brady, Gisele Bundchen ile ne zaman evlendi?

Super Bowl'a damga vuran Tom Brady kimdir? Dünyanın en çok izlenen spor müsabakalarından Super Bowl'a yıllardır damga vuran sporcu, Super Bowl 2021 finalinin de kahramanı oldu.Tom Brady kaç yaşında? Hayatı boyunca kaç kupa kazandı? Tom Brady, Gisele Bundchen ile ne zaman evlendi? İşte detaylar haberimizde...

TOM BRADY KİMDİR?

1,93 metre boyundaki profesyonel Amerikan futbolu oyuncusu olan Tom Brady, quarterback mevkiinde oynuyor. Dünyanın en çok izlenen spor müsabakalarından Super Bowl'a yıllardır damga vuran sporcu, Super Bowl 2021 finalinin de kahramanı oldu. Bunu 41 yaşında başaran Brady, Kareem Abdul-jabbar, Magic Johnson ve LeBron James'in ardından kariyerinde kendi dalında 9'uncu kez final oynamış 4'üncü sporcu olarak tarihe geçti. 2009 yılından beri Gisele Bundchen ile evli olan Brady, 3 çocuk babası.

TOM BRADY KAÇ YAŞINDADIR, HAYATI NEDİR?

3 Ağustos 1977 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğan Tom Brady,2000 yılında 23 yaşındayken New England tarafından 250 kişilik listenin 199'uncu sırasından draft edildi. Bu sıralamayla draft edilen bir Amerikan futbolu oyuncusunun bu denli büyük bir yıldıza dönüşmesi, Brady'yi efsaneler arasına sokan etmenlerden.

TOM BRADY KARİYERİ

2000 yılında draft edildikten sonra uzun süre forma şansı bekleyen Tom Brady, 2001 yılında New England takımındaki sakatlıklar sayesinde, önce yedek, sonra as oyuncu oldu. Beklenenden daha büyük bir çıkış yapan Brady, 2002 sezonunda ilk şampiyonluğunu yaşadı ve bu şampiyonlukla takımdaki yerini sağlamlaştırdı.

Daha sonra 2004 ve 2005 sezonlarında üst üste şampiyonluk yaşayan New England Patriots'ın en büyük kozu Tom Brady oldu. 2005 yılından sonra uzun süre şampiyonluk yaşayamayan New England, 2008 ve 2012 yıllarındaki finalleri kaybetti.

2008'in büyük kısmını diz sakatlığıyla geçiren Tom Brady'nin bu durumu, o yılki Super Bowl'un New York Giants'a kaybedilmesinin en büyük nedeniydi.

2011-2012 sezonunda ise takımını sırtlayan Brady, Patriots'ı Super Bowl'a kadar getirdi, fakat tıpkı 2008 yılındaki gibi finalde yine New York Giants'a kaybettiler. O sezonki performansıyla Pro Super Bowl'a seçilen ve oylamalar sonucu NFL tarihindeki en iyi 4'üncü oyuncu olarak belirlenen Tom Brady, bir sonraki şampiyonluğu için 2015 yılına kadar beklemek zorunda kaldı.

2015 yılında Patriots formasıyla 4'üncü kez şampiyonluğa ulaşan Brady, daha sonra 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da takımını Super Bowl finaline taşıdı. 2017 ve 2019 yıllarındaki finalleri de kazanarak kariyerinde toplam 6 kez Super Bowl'u kazandı. Tarihte kendi dalında 9 kez final oynayan 4'üncü sporcu oldu ve 4 defa Super Bowl MVP'si seçildi.

Birçok kişi tarafından NFL'in gelmiş geçmiş en iyi quarterback'i olarak gösteriliyor.

TOM BRADY ÖZEL HAYATI

Tom Brady, 2009 yılından beri ünlü manken Gisele Bundhcen ile evli ve bu evlilikten 3 çocuğu var: Vivian Lake Brady, John Edward Thomas Moynahan, Benjamin Brady.

TOM BRADY SUPER BOWL

Bu yıl kariyerinin 10'uncu Super Bowl'unda mücadele eden Tampa Bay Buccaneers oyun kurucusu Brady, 7'nci Super Bowl zaferini elde etti ve bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi.

Ödülle ilgili konuşan Brady, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Takımımızın güveni tamdı. Bunun olacağını biliyordum." dedi.