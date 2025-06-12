Tolunay Ören, Kemal Can Parlak, Ferit Karakaya neden gözaltına alındı? SON DAKİKA

Tolunay Ören, Kemal Can Parlak ve Ferit Karakaya'nın gözaltına alındığı iddiaları sosyal medyada büyük ses getirdi. Tanınmış isimlerle ilgili ortaya atılan bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olayın perde arkası merak edilmeye başlandı. Peki, Tolunay Ören, Kemal Can Parlak, Ferit Karakaya neden gözaltına alındı, olay ne? İşte merak edilen o gelişmeye dair ayrıntılar…

TOLUNAY ÖREN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

YouTube, TikTok ve Kick platformlarında aktif şekilde içerik üreten fenomenlere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. "Sanal Kasa" adı verilen operasyon kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tolunay Ören

Yapılan incelemelerde, yayıncıların Key Drop adlı internet sitesi üzerinden sanal kasa açma etkinlikleri gerçekleştirdiği ve bu yayınlar aracılığıyla izleyicileri dolaylı olarak kumar oynamaya teşvik ettikleri öne sürüldü. Aynı zamanda söz konusu faaliyetler sonucu yayıncıların haksız kazanç elde ettiği iddialar arasında yer aldı.

Soruşturma çerçevesinde şu ana kadar 10 şüpheli gözaltına alınırken, bu isimler arasında tanınan yayıncılardan Tolunay Ören'in de bulunduğu öğrenildi. Operasyonun detaylarına ilişkin çalışmalar sürüyor. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Kemal Can Parlak

KEMAL CAN PARLAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Twitch platformunda "Kendine Müzisyen" kullanıcı adıyla bilinen ve 2.2 milyon takipçiye sahip olan ünlü yayıncı Kemal Can Parlak, 12 Haziran 2025 tarihinde gözaltına alındı. Gözaltı kararının, Parlak'ın yayınlarında KeyDrop adlı platform üzerinden sanal kasa açarak oyun içi eşyaları (örneğin CS2 kaplamaları) paraya çevirmesi nedeniyle alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yayınlarda gerçekleştirilen bu sanal işlemlerin genç izleyicilere dolaylı yoldan kumar alışkanlığı aşıladığı ve bu yolla teşvik edici içerikler üretildiği belirlendi.

Yetkililer, Kemal Can Parlak'ın yayınlarında oyun eşyalarının nakit karşılığı dönüştürülmesinin, özellikle genç kullanıcılar üzerinde olumsuz etki yarattığını ve bu durumun yasalara aykırı olduğunu ifade etti. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Ferit Karakaya

FERİT KARAKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ferit Karakaya, Twitch'te "wtcN" adıyla 2.8 milyon takipçisi bulunuyor. Eski bir profesyonel League of Legends oyuncusu ve BBL Esports'un kurucularından biridir.

KeyDrop platformunda sanal kasa açarak kumar oynattığı ve haksız kazanç elde ettiği suçlamasıyla 12 Haziran'da gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü operasyonda, Karakaya'nın yayınlarında izleyicilerle birlikte KeyDrop kasalarından çıkan eşyaları paraya çevirdiğini ve bu süreçte kumar teşvik ettiğini ortaya koydu.

Karakaya'nın 11 şüpheliyle birlikte gözaltına alındığını ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiğini doğruladı.