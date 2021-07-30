Tolgahan Sayışman ve kayınvalidesi Albana Abazi'nin fotoğrafı olay oldu!

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin kardeşi İlda Abazi, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli basketbolcu Kenan Sipahi ile Çıragan Sarayı'nda dünyaevine girdi.

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin kardeşi İlda Abazi, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli basketbolcu Kenan Sipahi ile Çıragan Sarayı'nda dünyaevine girdi.

Arnavut asıllı Türk model ve oyuncu Almeda Abazi, kardeşinin düğününden fotoğrafları "Sizi çok seviyorum canlarım, bir ömür boyu mutluluklar" notuyla paylaştı.

Uzun süredir birlikte olan Kenan Sipahi-İlda Abazi çiftini, mutlu günlerinde ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

Çiftin nikah şahitliğini üstlenen oyuncu Tolgahan Sayışman'ın, kayınvalidesi Albana Abazi ile düğünde verdiği poz ise sosyal medyada gündem oldu.

Hem damadı hem de 29 yaşındaki kızı Almeda Abazi ile fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan 48 yaşındaki Albana Abazi, güzelliği ile adından söz ettirmeyi başardı.

Sosyal medya kullanıcıları, tescilli güzel Almeda Abazi'nin annesi Albana Abazi için 'Süper kayınvalide' şeklinde övgü dolu yorumlar yaptı.

2017'DE EVLENDİLER

Tolgahan Sayışman (39) ile 2008 yılında Miss Globe Kainat Güzeli seçilen oyuncu Almeda Abazi, 2017'de Los Angeles'ta nikah masasına oturmuşlardı.

Mutlu bir evlilikleri olan ve 2019'da ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına alan ünlü çiftin, geçtiğimiz ay da Alina adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Kaynak: Hürriyet