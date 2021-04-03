Tolga Yanardağ Merdan Yanardağ! Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ nereli, kaç yaşında?
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Tolga Yanardağ Merdan Yanardağ! Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ nereli, kaç yaşında?

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Tolga Yanardağ Merdan Yanardağ! Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ nereli, kaç yaşında?

Gazeteci Merdan Yanardağ, Sivas'ta doğdu. Ancak eğitmini İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ nereli, kaç yaşında?

Merdan Yanardağ, gazeteciliğe ilk olarak Günaydın'da başladı ve Sabah, Hürriyet, Güneş, Aydınlık gibi gazetelerde de muhabir, editör gibi çeşitli alanlarda çalıştı. Tolga Yanardağ Merdan Yanardağ! Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ nereli, kaç yaşında?

MERDAN YANARDAĞ KİMDİR?

Yanardağ, Sivas'ın Divriği ilçesinde 1959'da dünyaya geldi. Resmi doğum tarihi ise 24.02.1961 şeklinde belirtilmiştir. İlk, orta, lise ve üniversite öğretimini İstanbul'da tamamladı. İİTİA (Marmara Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" alanında yüksek lisans yaptı. Ardından Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyoloji doktorasını tamamladı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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