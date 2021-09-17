Bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz teknolojiyi Türk YouTuber Tolga Özuygur hayata geçirdi. Yaptığı Iron Man kostümü ile adından söz ettiren Türk YouTuber Tolga Özuygur, bu kez derisinin altına çip yerleştirdi. Projeyi hayata geçirmek için bıçak altına yatan Özuygur, minik bir operasyonla NFC çipini derisinin altında enjekte ettirdi. Tolga Özuygur kimdir, kaç yaşında, nereli? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TOLGA ÖZUYGUR KİMDİR?

Tolga Özuygur mesleğine sihirbaz olarak başlamıştır. Küçük yaşlarda gittiği bir kaç sirkte sihirbazlar ilgisini çok çektiği için kendisi sihirbazlığa ilgi duymuştur. İfadesinegöre 9-10çeşitli sahnelerde sihirbazlık gösterisi yaparken bulmuş. Özuygur, sihirbazlıktan oyun geliştiriciliğine yönelmiş. Üniversite tercihlerinde bilgisayar programcılığı seçmeyi düşündüğünde bölümün programına baktığında kendisine çokta uymadığını görmüş çünkü zaten bildiği şeyleri öğretiyorlarmış.

Tolga Özuygur araştırma yaparken görsel iletişim tasarım bölümünü görmüş ve programı kendisine uyduğu için bu bölüme girmiş ve eğitimini bu bölüm üzerinde devam etmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TAKTIRDIĞI ÇİP İLE KAPILARI AÇIYOR

Özuygur el derisinin altına yerleştirdiği implant ile RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini kullanabiliyor. Çipi bilgisayardan düzgün çalışıp çalışmadığını test etti. Ardından daha önce ofisinin kapısını kurduğu ses komutu ile açılan sisteme RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini okuyan bir sistem entegre etti. Elinde olan çipi kapıyı açması için bilgisayardan kodlama yaparak kapının açılmasını sağladı. Derisinin altına yerleştirilen bu çip kodlandığı zaman onu görebilen elektronik sistemlerle etkileşime girebiliyor. Ancak yerleştirdiği bu impilant ile temassız ödeme yapılamıyor. Youtuber izleyenleri de bu konuda özenmemeleri için de uyarıda bulundu.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

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