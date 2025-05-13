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Tolga Çevik bel fıtığı mı oldu (lomber disk hernisi)?

Tolga Çevik bel fıtığı mı oldu (lomber disk hernisi)?
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Ünlü oyuncu ve komedyen Tolga Çevik, 'Lomber disk hernisi' rahatsızlığı nedeniyle sahnesinin ertelendiği duyurdu. Peki, Tolga Çevik bel fıtığı mı oldu?

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden biri olan Tolga Çevik hakkında gelen son haberler, hayranlarını endişelendirdi. Mizah dolu performanslarıyla uzun yıllardır izleyicilerin gönlünde yer edinen başarılı oyuncuyla ilgili çıkan gelişmeler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tolga Çevik bel fıtığı mı oldu (lomber disk hernisi)?

TOLGA ÇEVİK'E NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son olarak Kalender Pide filmiyle İbrahim Büyükak'la birlikte izleyici karşısına çıkan Tolga Çevik, bu kez sahne değil, sağlık durumu nedeniyle gündemde. Genellikle kameralardan uzak, sakin bir yaşam süren başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "lomber disk hernisi" teşhisi aldığını duyurdu.

Tolga Çevik'in yaşadığı bu rahatsızlık, doğrudan sahne performansını etkilediği için İzmir'de 12 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Tolgshow gösterisine katılamayacağı belirtildi. Ünlü oyuncunun bu açıklaması, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı.

LOMBER DİSK HERNİSİ NEDİR?

Tolga Çevik'in hastalığı "lomber disk hernisi", yani halk arasında bilinen adıyla bel fıtığı olarak açıklandı. Lomber disk hernisi, omurga disklerinden birinin fıtıklaşarak sinirlere baskı yapması sonucu ortaya çıkar. Şiddetli bel ağrısı, bacaklara vuran ağrılar ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Tedavi süreci istirahat, fizik tedavi veya bazı durumlarda cerrahi müdahale gerektirebilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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