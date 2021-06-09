Tolga Çevik'in oğlu boyunu aştı! Komedyenin oğlunun son hali dikkat çekti...
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Tolga Çevik'in oğlu boyunu aştı! Komedyenin oğlunun son hali dikkat çekti...

Tolga Çevik'in oğlu boyunu aştı! Komedyenin oğlunun son hali dikkat çekti...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Exxen'de yayınlanan 'Tolgshow' programıyla seyirci karşısına çıkan Tolga Çevik'in oğlu Tan Çevik'in doğum gününü Instagram'dan kutlayıp, şiir yazdı. İşte detaylar...

Komedyen Tolga Çevik, oğlu Tan'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı. 17 yaşına gien çocuğuyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan komedyen, şiir yazdı. Çevik, "Sonra bir bakıyorsun; boyu boyunu geçmiş, huyu seni mest etmiş. Yanıbaşında kalbi, aklı hayallerinde elbet... Gelecek onun artık eminsin, Allak kötülerden esirgesin. Nice yaşların olsun aslanım, ne mutlu senin babanım. İyi ki doğdun oğlum" diye yazdı. Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz'la 2004 yılında evlenen Çevik'in bir de Tuna adında kızı var.

Tolga Çevik'in oğlu boyunu aştı! Komedyenin oğlunun son hali dikkat çekti...

Kaynak: Snob Magazin

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Tolga Çevik'in oğlu boyunu aştı! Komedyenin oğlunun son hali dikkat çekti... - Haberler Magazin
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