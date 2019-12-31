Tolga Akman, İncir Ağacı dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Tolga Akman, İncir Ağacı dizisinin kadrosuna dahil oldu

Trt1'de yayınlanan, 70'li yıllarda Ocak ailesinin etrafında gelişen olayların anlatıldığı 'İncir Ağacı' dizisinin oyuncu kadrosuna oyuncu Tolga Akman dahil oldu

31.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:41
Tolga Akman, İncir Ağacı dizisinin kadrosuna dahil oldu

Son olarak '' dizisinde Yaman karakteriyle izlediğimiz yakışıklı oyuncu, İncir Ağacı dizisinde Bekir karakterine hayat verecek.

Akman, aralarında uzun soluklu dizilerden olan 'Menekşe ile Halil', '', 'Küçük Sırlar', '', 'Her Sevda Bir Veda', 'Aşkın bedeli', 'Görünen adam', 'Göç Zamanı' ve 'Beni affet' dizilerinin de olduğu birçok projede önemli rollerde yer aldı.

Hafta içi her gün yayınlanan 'İncir Ağacı' dizisinin yapımını Sonsuzkare Yapım'ın, yapımcılığını Mesut Uçakan ve Hüseyin Türkyıldırır'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Atilla Cengiz oturuyor.

Tolga Akman Kimdir?

26 Nisan 1986 İstanbul doğumlu olan Tolga Akman, Kadir Has Üniversitesi Film Drama Oyunculuğu yüksek lisans mezunudur. Oyuncu 11 sene boyunca birçok tiyatro, dizi ve sinema filminde yer aldı. Tolga Akman; sırasıyla 'Menekşe ile Halil', 'Melekler Korusun', 'Küçük Sırlar', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Her Sevda Bir Veda', 'Aşkın bedeli', 'Görünen adam', 'Göç Zamanı' ve 'Beni affet' dizileri ve 40, Azazil: Düğüm sinema filmleri gibi önemli yapımlarda aldı.

Geçtiğimiz yıl Star Tv ekranlarında yayınlanan Beni Affet dizisinin son iki sezonunda başrolünü üstlendiği Akman, dizide Yaman karakterini canlandırdı.

Kaynak: Snob Magazin

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