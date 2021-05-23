Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan
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Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan

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YouTube hesabı üzerinden 7. videosunu yayınlayan Sedat Peker; Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetleriyle ilgili Mehmet Ağar ve Korkut Eken'i suçladı. Bu iddialara Mehmet Ağar'ın oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, "Biz vatan, devlet, bayrak, namus ve şeref için ölmeyi göze alanların torunlarıyız, çocuklarıyız. Varsa aynı şerefte aynı yürekte olan hodri meydan..." paylaşımıyla yanıt verdi

Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube hesabından yayınladığı video serisinin yedincisinde gündemi değiştirecek iddialarda bulundu. İddialara AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar'dan yanıt geldi.

PEKER'DEN KUTLU ADALI VE UĞUR MUMCU İDDİALARI

Sedat Peker, 1993'te evinin önünde bombalı saldırı ile ölen Uğur Mumcu ve 1996 Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak da eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret etti. Uğur Mumcu cinayetine yönelik, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" diyen Peker, Kutlu Adalı cinayeti için de kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etti.

DAHA ÖNCEKİ İDDİALARA DA YANIT VERMİŞTİ

Peker, videolarında Tolga Ağar'ı Yeldana Kaharman cinayetiyle suçlamıştı. Tolga Ağar, "Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır" diye yanıt vermişti.

AĞAR: HODRİ MEYDAN

Tolga Ağar, "Biz vatan, devlet, bayrak, namus ve şeref için ölmeyi göze alanların torunlarıyız, çocuklarıyız. Varsa aynı şerefte aynı yürekte olan hodri meydan..." paylaşımını yaptı.

Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Hodri meydan


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