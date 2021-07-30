Son dakika haberi | Tokyo'da çeyrek finale yükselen Esra Yıldız'a annesi ekran başında dualarla destek verdi

Son dakika haberi: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde boksta kadınlar 60 kiloda çeyrek finale yükselen Esra Yıldız'ın başarısı, memleketi Nevşehir'de sevinçle karşılandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde boksta kadınlar 60 kiloda çeyrek finale yükselen Esra Yıldız'ın başarısı, memleketi Nevşehir'de sevinçle karşılandı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Savran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, milli sporcunun ailesi ve vatandaşlar, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan ekranda Esra Yıldız'ın karşılaşmasını canlı yayınla izledi.

Karşılaşmanın başlamasıyla heyecan ve coşkunun hakim olduğu salonda, Esra Yıldız'ın rakibini eleyerek çeyrek finale yükselmesinin ardından büyük sevinç yaşandı.

Milli sporcunun annesi Selma Yıldız, mücadele boyunca gözyaşı döküp dua etti.

Selma Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, günlerdir heyecandan uyuyamadığını belirterek, "Kızımdan altın madalya bekliyoruz, dualarım onunla. Gittiğinden beri heyecandan uyuyamıyorum. Dün telefonla konuştuk, 'duanızı bekliyorum' dedi. Allah işini bundan sonra da rast getirsin inşallah. Kızım 13 yaşında kendi isteğiyle boksa gitmeye başladı, ben istememiştim ama Nedim hocanın ve kendisinin gayretiyle bu noktaya geldi. İnşallah altın madalyayla Türkiye'ye döner." dedi.

Milli sporcunun kız kardeşi Tuğba Yıldız ise yıllardır büyük bir emekle çalışan kardeşinin başarıyı hak ettiğini dile getirdi.

Mücadeleyi ekrandan izleyen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de büyük bir gurur ve heyecan yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele ettiği üzücü bir dönemde Esra Yıldız'ın başarısıyla mutlu olduklarını aktaran Açıkgöz, "Nevşehir'imizin gururu Esra kızımızı tebrik ediyoruz. Hainlerin ormanlara verdiği zarar nedeniyle mutsuz olduğumuz bugün bizi sevince boğdu. Altın madalyayla ülkemize döneceğine inanıyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Savran ise Nevşehir halkının haklı bir sevinç yaşadığını belirterek, "Esra Nevşehir'e bir ilki yaşatıyor. İnşallah Nevşehir'e bir olimpiyat madalyası kazandıracak. Nevşehir'de amatör branşlara önem vermeye başladık. Nevşehirli gençlerimizin fırsat bulmasını sağlayarak daha çok sporcumuzun bu tür müsabakalarda derece elde etmesini sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli boksör, çeyrek final maçını 3 Ağustos Salı günü oynayacak. Milli boksör bu karşılaşmayı da kazanırsa olimpiyat madalyasını garantileyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan