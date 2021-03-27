Tokyo Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tokyo Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın başkentinde Müslümanlar, Berat Kandili'ni başkentteki Tokyo Camisi'nde eda etti.

Japonya'nın başkentinde Müslümanlar, Berat Kandili'ni başkentteki Tokyo Camisi'nde eda etti.

Başkentte Müslümanların en büyük ibadethanesine kandil dolayısıyla gelen cemaat içeride aralıklarla saf tuttu.

Kıldırdığı yatsı namazı sonrası Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rıfat Çınar cemaate kaside okudu.

Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşit Alas, namaz sonrası cemaatle sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim okunan programda Mevlid-i Şerif ve dualar eşliğinde Berat Kandili idrak edildi.

Program sonrası Tokyo Camisi Kültür Merkezinde cemaate ikramda bulunuldu.

Tokyo Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi
Tokyo Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi
Tokyo Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi
Tokyo Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Mesut Bakkal Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokyo Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 16:08:34. #1.16#
title