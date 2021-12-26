Tokyo Camisi İmam Hatibi Çınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Tokyo Camisi İmam Hatibi Çınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tokyo Camisi İmam Hatibi Çınar, AA'nın
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rıfat Çınar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

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ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rıfat Çınar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çınar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Muhammed Rıfat Çınar, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

"Harabeler arasında yaşam" karesine değinen Çınar, "İsrail'in zulmü karşısında kadıncağızın harabede çocuklarını ya da torunlarını yıkaması beni en çok etkileyen kareydi" dedi.

Mete Gazoz'un Tokyo Olimpiyatlarında okçuluk sporunda Türkiye'ye ilk altın madalyayı getirmesine yönelik, "Gururlandırıcıydı, bizler de Tokyo'da olarak o anı canlı yaşamış olduk" diye konuştu.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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