TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi'nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi'nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi'nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi'nde ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi'nde ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde görmek adına TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti. Yalçın, okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelerek hazırlık aşamalarını ve Covid -19 salgın sürecinde alınan tedbirleri yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca ziyarette okuluda çalışmaları devam eden çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında idarecilerden bilgi alan Yalçın, okul idareci ve öğretmenlerine bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi'nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yeni eğitim döneminde okullar ile çevrelerinde alınacak tedbirleri açıkladı Açıklaması
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yeni eğitim döneminde okullar ile çevrelerinde alınacak tedbirleri açıkladı Açıklaması
İçişleri Bakanlığı: 'Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli...
İçişleri Bakanlığı: "Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli...
14 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği Eğridir Gölü'nde boğuldu
14 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği Eğridir Gölü'nde boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Aleyna Tilki Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Salih Uçan Alper Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi'nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 14:16:25. #1.14#

title