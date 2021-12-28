TOKİ Konutlarının Kura Töreni Gerçekleştirildi

İZMİR (Habermetre) - TOKİ Konutlarının Kura Töreni GerçekleştirildiToplu Konut İdaresi İzmir Selçuk Zafer Mahallesi 3. Etap Kura Töreni; vatandaşlarımızın katılımı ve Sayın Kaymakamımız Ekrem İNCİ'NİN açılış konuşmasını yapması ve ilk kurayı çekmesi ile gerçekleştirildi. Kaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ konuşmasında ilçemizde inşa edilen TOKİ konutlarının İlçemize hayırlı olması temennisinde bulunarak TOKİ konutlarının ilçemize kazandırılmasında katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'A ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM'A teşekkürlerini iletti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet