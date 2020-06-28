TOKAT YKS adaylarının yardımına yine polis yetişti
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TOKAT YKS adaylarının yardımına yine polis yetişti

YKS adaylarının yardımına yine polis yetiştiYÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

28.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:21

YKS adaylarının yardımına yine polis yetişti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Sınav öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 4 aday, sınava girecekleri okullara polis araçlarıyla yetiştirildi. Kimliğini unutan bir öğrenci ise sınava giremedi. YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girmek için sınav salonlarına gelen adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı, adayların üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Kimliklerini evde unutan ve sınava geç kalan adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı doğrultusunda Tokat Valiliği İl Nüfus Müdürlüğü önünde de resmi araçlar ile polis ekipleri bekledi. Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan 4 aday da İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan sonra polis otosu ile sınavlara girecekleri okullara bırakıldı. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.

Kimliğini kaybeden Hasan Mete Durmuş ise sınavın başlamasına 5 dakika kala İl Nüfus Müdürlüğüne geldi. Sınava yetişemeyeceğini anlayan Hasan Mete Durmuş sınava girmedi. Sınava giremeyen Durmuş'u polis ekipleri teselli etti.

TOKAT YKS adaylarının yardımına yine polis yetişti

Kaynak: DHA

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