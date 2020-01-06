: Tokat tübitak başkanı mandal, tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı

06.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:22

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından öğrencilere yönelik hazırlanan kitap setleri Tokat'ta dağıtıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Tokat'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise genelindeki tüm okullarımızda TÜBİTAK'ın kitap setleriyle buluşturuyoruz. Biz bundan büyük bir heyecan duyuyoruz. Sadece ilimiz için değil ülkemiz için bir ilk" dedi. Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kitap Tokat Projesi" kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik TÜBİTAK tarafından hazırlanan 245 farklı kitabın bulunduğu kitap setlerinin dağıtım töreni yapıldı. Düzenlenen programa Tokat Valisi Ozan Balcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

İl genelinde bulunan 873 okula kitapların verildiğini belirten TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal "Tokat'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise genelindeki tüm okullarımızda öğrencileri TÜBİTAK'ın kitap setleriyle buluşturuyoruz. Biz bundan büyük bir heyecan duyuyoruz. Sadece ilimiz için değil ülkemiz için bir ilk, inşallah bunun devamı diğer illerimizden de gelecektir. Çünkü biz geleceğe baktığımızda, bizim geleceğimiz gençlerimiz, öğrencilerimiz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması ancak bilgi ile olacak teknoloji ile olacak. Bunun da başı öncelikle okumak. Şu an 245 farklı kitap, 871 okulumuzda, toplamda 60 bin kitap okullarımızda öğrencilerimiz ile buluşacak" dedi.

'TÜBİTAK KİTAP SETLERİ OLMAYAN HİÇ BİR OKUL YOK'

Çocukların her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade eden Tokat Valisi Ozan Balcı ise "Türkiye'de bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. TÜBİTAK'ımız devletimizin, milletimizin göz bebeği bir kurumumuz. Çok güzel kitaplar hazırlamışlar. Biz de istedik ki, bu kitap setleriyle Tokat'ın bütün çocukları, öğrencileri buluşsun. Bizler de bir çalışma yaparak, yerel imkanlarımızı birleştirerek Tokat'ta ki tüm okullara TÜBİTAK kitap setlerini aldık. 60 bin öğrencimiz ile buluşturduk. Bu Türkiye'de bir ilk. Tokat'ta, TÜBİTAK kitap setleri olmayan hiç bir okul yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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