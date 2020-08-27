TOKAT Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TOKAT Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi

Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi (2)'MADDİ VE MANEVİ YANINDAYIZ'Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, tıp fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında çalışırken öğrenen Melih Buğra Ertek makamında kabul etti.

27.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:12

Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi (2)

'MADDİ VE MANEVİ YANINDAYIZ'

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, tıp fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında çalışırken öğrenen Melih Buğra Ertek makamında kabul etti. Başkan Bekler, maddi ve manevi olarak eğitim hayatı boyunca yanında olacağını söyleyerek, Ertek'e stetoskop hediye etti. Ziyarette konuşan Başkan Bekler Ertek'i tebrik ettiğini belirterek, "Haftada iki gün semt pazarlarımızda çalışıp hem de ideallere uygun bir okul nasıl kazanılır bunu bize gösteren bir başarı hikayesini hayatına tatbik ettiği için ben kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yeni başlayacağı bu öğretim hayatında ve bitimine kadar maddi ve manevi olarak her zaman yanında olacağımızı kendisine söyledik. Bundan sonra da hayatının geri kalanı takip edeceğiz. Kendisini tekrar tebrik ederim. Sembolik olarak meslek hayatının başlangıcı olarak stetoskop hediye ediyorum." dedi.

'BİR ÇOK KİŞİ BURS İÇİN ARADI'

Belediye Başkanı İlker Bekler'e teşekkür eden Melih Buğra Ertek ise, "Başkanımızın beni misafir etmesinden çok mutlu oldum. Kendisine minnettarım. Çıkan haberlerden sonra bir çok kişi burs için aradı. Sağolsun sanatçı Demet Akalın bana burs teklif etti. Bende ailemle konuşup haber vereceğimi ilettim. Bana gelecek burs teklifleri varsa, başka arkadaşları düşünmelerini tercih ederim. Çünkü benden daha kötü durumda olan insanlar var. Onların önüne geçipte onların hakkını yemek istemem. Başkanımızın hediyesini ölene kadar saklayacağım." ifadelerini kullandı.

TOKAT Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi 3. Sayfa
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Ekonomi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Magazin
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Güncel
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Magazin
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
Tilki ve ayı üzerinden tecavüz hikayelerinin yer aldığı masal kitabı hakkında suç duyurusu
Tilki ve ayı üzerinden tecavüz hikayelerinin yer aldığı masal kitabı hakkında suç duyurusu
Bakan Albayrak'ın 'Tehdit edildim' çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
El freni inik unutulan araç denize uçtu
El freni inik unutulan araç denize uçtu
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar
Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı kuru üzüm alım fiyatı üreticiyi sevindirdi
Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı kuru üzüm alım fiyatı üreticiyi sevindirdi
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Merkez Bankası'nın rezervleri 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi
Merkez Bankası'nın rezervleri 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi
Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Sultan Alparslan Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Beren Saat Bergüzar Korel Murat Dalkılıç
Spor Metin Oktay Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Anne Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: TOKAT Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 16:12:50. #1.15#
title