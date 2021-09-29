Tokat'ta 'yorgun mermi' olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta "yorgun mermi" olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki genç kızın "yorgun mermi" ile ölmesiyle ilgili yargılanan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki genç kızın "yorgun mermi" ile ölmesiyle ilgili yargılanan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak sanığın tahliyesine kararlaştırdı.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Ö.K. (29), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanığı 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, daha sonra tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

Konyar ailesinin avukatı Hasan Efe Uyar, AA muhabirine, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Hanife Büşra Konyar, geçen yıl 31 Aralık'ta yolda yürürken bir anda yere yığılmış, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde kafasında mermi olduğu belirlenmişti. Yaralı genç kız, sevk edildiği Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ö.K, tutuklanmıştı.

Tokat'ta yorgun mermi olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası

Tokat'ta yorgun mermi olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası

Tokat'ta yorgun mermi olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası

Tokat'ta yorgun mermi olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Sezai Temelli Abdullah Öcalan
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Balotelli Gökhan Töre Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tokat'ta 'yorgun mermi' olayının sanığına 5 yıl 10 ay hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:44:24. #1.17#