Tokat'ta yol ulaşıma kapatıldı, bir çok araç kara saplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta yol ulaşıma kapatıldı, bir çok araç kara saplandı

Tokat'ta yol ulaşıma kapatıldı, bir çok araç kara saplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi.

SİVAS (İHA) - Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kar nedeniyle Tokat'ta yol kapandı, tır şoförleri Erbaa-Niksar yolunda kaldı.

Sivas'ta kar nedeniyle kapanan yol Tokat'ı da etkiledi. Amasya-Tokat- Sivas karayollarında kar yağışı nedeniyle çok sayıda tırın kayması sonucu güzergah ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapanması vatandaşları da etkiledi. Sivas'tan yola çıkan sürücüler Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçesi sınırlarında tır sürücülerinin yoğun kar sebebiyle yolda kayarak kontak kapatması sonucu yolda kaldı. Yol güzergahında çok sayıda tırın yolda kalmasıyla tır ve araç kuyrukları oluştu. - TOKAT

Tokat'ta yol ulaşıma kapatıldı, bir çok araç kara saplandı

Tokat'ta yol ulaşıma kapatıldı, bir çok araç kara saplandı

Tokat'ta yol ulaşıma kapatıldı, bir çok araç kara saplandı

Tokat'ta yol ulaşıma kapatıldı, bir çok araç kara saplandı

Tokat'ta yol ulaşıma kapatıldı, bir çok araç kara saplandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Sivas, Tokat, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title