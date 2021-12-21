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Tokat'ta yoğun kar yağışı etkili oldu

Tokat'ta yoğun kar yağışı etkili oldu
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma kazalara neden oldu.

SİVAS (AA) - Tokat'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma kazalara neden oldu.

Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi ve geçidinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Buzlanma ve tipi nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Vatandaşlar ise ırmak kenarında kar yağışı altında dolaşarak ve kar topu oynayarak eğlendi.

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