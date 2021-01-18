Tokat'ta, yayla yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı
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Tokat'ta, yayla yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

18.01.2021 18:58 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:02
Tokat'ta, yayla yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

TOKAT'ta, araçlarıyla Topçam Yaylası'na gezmeye giden vatandaşlar, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

TOKAT'ta, araçlarıyla Topçam Yaylası'na gezmeye giden vatandaşlar, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Tokat İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmayla yolda kalanlar kurtarıldı.

Kentteki 1600 rakımlı Topçam Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Topçam Yaylası'nda oluşan manzarayı izlemeye ve fotoğraf çekmeye giden vatandaşlar, kar sürgünü ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Tokat İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, tuzlama çalışması yaptı. Yol tuzlandıktan sonra araçlar kent merkezine indi. 


Tokat'ta, yayla yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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