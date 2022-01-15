Tokat'ta uluslararası kara yolunda ulaşıma kar engeli - Haberler
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Tokat'ta uluslararası kara yolunda ulaşıma kar engeli

İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Haberler | Güncel

Tokat'ta uluslararası kara yolunda ulaşıma kar engeli Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeni ile uluslararası D-100 karayolunda ulaşımda aksamlar yaşandı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta uluslararası kara yolunda ulaşıma kar engeli

TOKAT - Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeni ile uluslararası D-100 karayolunda ulaşımda aksamlar yaşandı.

Tokat'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı yurt dışına yük taşımacılığı yapan araçların sıklıkla kullandığı yolda etkili oldu. Reşadiye-Niksar kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeni ile iki tır yan yana yolda kalarak iki şeridi kapattı. Tırların kar yağışı ve buzlanma nedeni ile hareket edememesi sonucu yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede çok sayıda araç mahsur kaldı. Tırlardan birinin vatandaşların gayretleri ile hareket ettirilmesi sonucu yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol ulaşıma açıldı. Ağır tonajlı araçların trafiği kapatmaması için bekletilirken, karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor.

Tokat'ta uluslararası kara yolunda ulaşıma kar engeli

Tokat'ta uluslararası kara yolunda ulaşıma kar engeli

Tokat'ta uluslararası kara yolunda ulaşıma kar engeli

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İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Son Dakika Haberleri
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Tokat'ta uluslararası kara yolunda ulaşıma kar engeli Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeni ile uluslararası D-100 karayolunda ulaşımda aksamlar yaşandı.

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