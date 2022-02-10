Tokat'ta uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı - Haberler
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Tokat'ta uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı

AA, Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrilen pikaptaki 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

NİKSAR, TOKAT (AA) - Tokat'ta yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrilen pikaptaki 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

H.A. (54) idaresindeki 60 EJ 093 plakalı pikap, Tokat- Niksar kara yolu Mercimekdüzü mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.B. (13), N.B. (40), K.G.A. (22) ve A.S. (48) yaralandı.

Araçta sıkışan 2 yaralı AFAD ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ta uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Niksar, Tokat, Güncel, Haberler

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