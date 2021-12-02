Tokat'ta üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Tokat'ta üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Fatma Koyuncu Özbaş idaresindeki 60 EB 404 plakalı otomobil, Erek Caddesi'nde, önce Giray Demir'in kullandığı 60 KF 440 plakalı otobüs, ardından Burak Yüksel yönetimindeki 60 ACU 458 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Özbaş ve Yüksel ile araçlarda bulunan Kadriye Koyuncu, Zeynep Özbaş ve İlker Aydoğan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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