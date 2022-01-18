Tokat'ta tipiden dolayı yolda kalan araçlara polisler yardım etti

Tokat'ın Niksar ilçesinde buzlanma ve tipiden dolayı Yolda kalan araçlara trafik polisleri yardım etti.

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde buzlanma ve tipiden dolayı Yolda kalan araçlara trafik polisleri yardım etti.

Niksar-Ünye karayolu Çamiçi yaylası Gülebi mevki'inde yoğun tipi ve buzlanmadan dolayı birçok araç yolda kaldı. Tipi ve buzlanma sürücülere ve trafik polislerine zor anlar yaşattı. Yolda kalan araçlar polis ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan bölgeye Karayolları 76. Şube Şefliğine bağlı ekipler gönderilirken, yollarda temizlik çalışması başlatıldığı öğrenildi. - TOKAT