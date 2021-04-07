Son dakika gündem: Tek katlı ahşap evde çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Tokat'ta tek katlı ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Tokat'ta tek katlı ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Büyük Beybağı Mahallesi 21. Sokak'ta Hüseyin Mert'e ait tek katlı ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.
Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın tek katlı ahşap evde hasara neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu