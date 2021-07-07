Tokat'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
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Tokat'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Tokat'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niksar ilçesinde tefecilik ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik operasyonda B.K, T.K, E.K, E.K. ve T.K'yi gözaltına aldı.

Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 205 fişek, muşta, bıçak ile çok sayıda senet, ajanda ve tapu senedi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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