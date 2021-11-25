Tokat'ta tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı - Haberler
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Tokat'ta tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalandı

Tokat il merkezi, Zile ve Turhal ilçelerinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat il merkezi, Zile ve Turhal ilçelerinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Turhal ve Zile ilçelerinde tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık 3 milyon lira değerinde senetler, ajanda ve doküman ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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