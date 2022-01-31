Tokat'ta tabelada mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
AA, Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ın Turhal ilçesinde fabrikaya ait tabelada mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde fabrikaya ait tabelada mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
15 metre yüksekliğindeki tabelada kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.
Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri, tabelanın direğindeki merdivenle yukarı çıkarak mahsur kalan kediyi kurtardı.
Kedi yavrusu, daha sonra serbest bırakıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel