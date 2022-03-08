Tokat'ta sulama kanalına devrilen araçtaki kadın ve 2 oğlu yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta sulama kanalına devrilen araçtaki kadın ve 2 oğlu yaralandı

AA, Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Tokat'ta sulama kanalına devrilen araçtaki kadın ve 2 oğlu yaralandı

Tokat'ta sulama kanalına devrilen hafif ticari araçtaki kadın ile 2 çocuğu yaralandı.

TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat'ta sulama kanalına devrilen hafif ticari araçtaki kadın ile 2 çocuğu yaralandı.

Orhan Uçkun (34) idaresindeki 60 ABC 653 plakalı hafif ticari araç, Tokat- Turhal kara yolu Taşlıçiftlik mevkisinde kontrolden çıkıp bariyere çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi.

Kazada sürücünün eşi Songül (29) ile oğulları Korhan (5) ve Kayhan Uçkun (1) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tragger, Turhal, Tokat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title