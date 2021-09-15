Tokat'ta su kuyusuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
AA / Erol Yıldız - Haberler | Güncel
Tokat'ın Erbaa ilçesinde su kuyusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde su kuyusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erek Mahallesi Ulus Caddesi'nde bir evin bahçesinde bulunan su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark eden Esma Yılmaz, Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, derinliği yaklaşık 10 metre olan su kuyusuna halatla indi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmada kuyudan çıkarılan kedi yavrusu, sağlık kontrolünden geçirilerek sokağa salıdı.
AA / Erol Yıldız - Son Dakika Haberleri