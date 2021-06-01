Tokat'ta şiddetli rüzgar ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi
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Tokat'ta şiddetli rüzgar ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Tokat'ta şiddetli rüzgar ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Daylak - Haberler | Güncel

Tokat'ın merkezinde ve Turhal ilçesinde öğleden sonra şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.

Tokat'ın merkezinde ve Turhal ilçesinde öğleden sonra şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.

Tokat merkezde sağanak etkili olurken, kısa süreli dolu yağışı, bazı bölgelerdeki tarım arazilerine zarar verdi.

Turhal ilçe merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı.

Turhal Belediyesi ekipleri Merkez Camii bahçesinde ve Yavşan Caddesi üzerinde devrilen ağaçları keserek kaldırdı.

İlçede yarım saat etkili olan sağanak nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı altgeçidinde su baskını oluştu.

Polis ekipleri araçların geçişine kontrollü olarak izin verdi.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur bir iş yeri sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Daylak

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