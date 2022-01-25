Tokat'ta seyir halindeki araçta yangın çıktı - Haberler
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Tokat'ta seyir halindeki araçta yangın çıktı

Tokat'ta seyir halindeki araçta yangın çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı.

Ümit Can yönetimindeki 05 HR 264 plakalı hafif ticari aracın, D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkisinde seyir halindeyken motor kısmından önce duman ardından alevler çıkmaya başladı.

Durumu fark eden Can, aracını yol kenarına çekerek Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonrasında yangın söndürüldü.

Araç, yangın sonucu kullanılamaz hali geldi.

Tokat'ta seyir halindeki araçta yangın çıktı

Tokat'ta seyir halindeki araçta yangın çıktı

Tokat'ta seyir halindeki araçta yangın çıktı

Tokat'ta seyir halindeki araçta yangın çıktı

AA / Erol Yıldız - Son Dakika Haberleri

Tragger, Yangın, Erbaa, Tokat, Güncel, Haber

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