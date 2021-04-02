Tokat'ta şehit yakınları, 50 ailenin bakkal borcunu kapattı
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Tokat'ta şehit yakınları, 50 ailenin bakkal borcunu kapattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokat'ta şehit yakınları, 50 ailenin bakkal borcunu kapattıTOKAT'ta, isimlerini açıklamayan bazı şehit polis aileleri, bir bakkalın veresiye defterini satın alarak ramazan ayı öncesi 50 ailenin borcunu kapattı.

Tokat'ta şehit yakınları, 50 ailenin bakkal borcunu kapattı

TOKAT'ta, isimlerini açıklamayan bazı şehit polis aileleri, bir bakkalın veresiye defterini satın alarak ramazan ayı öncesi 50 ailenin borcunu kapattı.

Osmanlı döneminde uygulanan ramazan ayında esnaftan veresiye defteri satın alma geleneği, Tokat'ta yeniden hayat buldu. İsimlerinin açıklanmamasını istemeyen bazı şehit polis aileleri, dün akşam Yeni Mahalle'de 32 yıldır bakkal işleten Ahmet Berk'in (62) dükkanına giderek veresiye defterini satın aldı. Veresiye defterinde 50 aileye ait borçların tamamı hesaplanarak ödendikten sonra defter imha edildi. Bakkalın camına ise, "Bu bakkal dükkanında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin veresiye borcu, polis şehit aileleri tarafından ödenmiştir. Hayırlı Ramazanlar" yazısı asıldı.

'BİZİM ONLARA BORCUMUZ VAR'

Mahallelerinde pandemi nedeniyle zor durumda olanlar bulunduğunu ifade eden bakkal Ahmet Berk, "Dün şehit polis ailelerinden arkadaşlar geldiler, veresiye defterimdeki meblağı sordular. Beraber oturduk, hesapladık. Tutarını ödediler. Beraber karşı fırına gittik. Defterleri orada imha ettik. Sağ olsunlar. Bu pandemi döneminde hem bize bir katkı oldu, hem de müşterilerimize oldu. Bunu öğrenen müşterilerimizden duygulananlar oldu. 'Onlar bizim için can verdiler, asıl bizim onlara borcumuz var' diye memnuniyetlerini ilettiler, selamlarını ilettiler" dedi.

Borcunun ödendiğini duyduğunda mutlu olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Ali Öncü, "Sebep olanlardan, borumuzu silenlerden Allah bin defa razı olsun. Zaten pek de bir bütçem yok. Zar zor geçiniyoruz. Onu da burada silmişler. Allah bin defa razı olsun. Vallahi çok duygulandım" diye konuştu.

Tokat'ta şehit yakınları, 50 ailenin bakkal borcunu kapattı
Tokat'ta şehit yakınları, 50 ailenin bakkal borcunu kapattı
Tokat'ta şehit yakınları, 50 ailenin bakkal borcunu kapattı
Tokat'ta şehit yakınları, 50 ailenin bakkal borcunu kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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