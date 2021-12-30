Tokat'ta sahte ve kaçak içki operasyonu: 13 gözaltı - Haberler
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Tokat'ta sahte ve kaçak içki operasyonu: 13 gözaltı

Tokat'ta sahte ve kaçak içki operasyonu: 13 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel

TOKAT'ta polisin düzenlediği operasyonda sahte ve kaçak içki satışı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli, gözaltına alındı.

TOKAT'ta polisin düzenlediği operasyonda sahte ve kaçak içki satışı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte ve kaçak içki satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile ilçelerde yapılan eş zamanlı baskınlarda 110 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 104 litre etil alkol, 52 aroma kiti ve 154 boş şişe ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Tokat'ta sahte ve kaçak içki operasyonu: 13 gözaltı

Tokat'ta sahte ve kaçak içki operasyonu: 13 gözaltı

Tokat'ta sahte ve kaçak içki operasyonu: 13 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Son Dakika Haberleri

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