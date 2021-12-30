Tokat'ta sahte içki operasyonunda 13 kişi yakalandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi il merkezi ve ilçelerinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.
Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 110 litre kaçak içki, 104 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 52 kit ve 154 şişe ele geçirdi.
Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.