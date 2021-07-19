Tokat'ta sağlık çalışanlarından "Kovid-19 aşısı olalım" videosu
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Tokat'ta sağlık çalışanlarından "Kovid-19 aşısı olalım" videosu

Tokat'ta sağlık çalışanlarından 'Kovid-19 aşısı olalım' videosu
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta sağlık çalışanlarının vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına teşvik etmek amacıyla hazırladığı video, sosyal medyada ilgi görüyor.

Tokat'ta sağlık çalışanlarının vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına teşvik etmek amacıyla hazırladığı video, sosyal medyada ilgi görüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan ve 6 sağlık çalışanının birbirlerine Kovid-19 aşısı yaptığı video, sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Sağlık çalışanları videonun sonunda, "Haydi Tokat, kolları sıvayalım, aşımızı olalım." diyerek vatandaşları aşıya davet ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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