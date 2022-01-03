Tokat'ta özel öğrencilere özel materyalleri ulaştı

TOKAT (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenle Türkiye'nin 7 bölgesine gönderdiği eğitim setleri Tokat'a ulaştı.

Eğitim setlerinin dağıtımı için 26 Haziran Ortaokulunda tören düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının özel çocukların hak ettikleri yaşam düzeylerine ulaşabilmeleri ve bunu sağlayacak nitelikte eşit eğitim imkanlarından yararlanabilmeleri amacıyla 2018'de başlatılan "Özel Çocuklara Özel Materyaller" Projesi kapsamında 20 Aralık 2021'de 7 bölgeye, 7 tır özel eğitim materyali gönderildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle materyalleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çocuklarla birlikte uğurladığı hatırlatıldı.

Tokat'a ulaşan materyaller, Vali Ozan Balcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali tarafından 19 sınıftaki özel öğrencilere dağıtıldı.

Özel çocuklara özel materyaller, 4 ayrı set içeriyor. Orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik ve otizmi olan öğrenciler için oluşturulan sette, örüntü küpleri, el kuklaları, kavram kartları gibi 46 parça ürün bulunuyor.

Hafif zihin yetersizliği ve otizmi olan öğrencilere yönelik sette geometri tahtası, dört işlem çarkı, renkli sıralama çubukları gibi 37 parça; görme yetersizliği olan öğrencilere özel sette ahşap geometrik dörtlü yapboz seti, herkes için tombala, market seti gibi 15 parça; işitme yetersizliği olan öğrencilere yönelik sette ise işaretin peşinde, zamanı öğrenelim, işlem trafiği gibi 25 parça ürün yer alıyor.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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