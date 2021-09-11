Tokat'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Tokat'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tokat-Çat kara yolunun 5. kilometresinde Koray Arslan idaresindeki 60 DE 277 plakalı otomobil uçuruma devrildi.

Kazada, yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile araçtaki Duygu Sarı, Burcu Dilara Erat ve Onur Aksu yaralandı.

Yaralılar, AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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