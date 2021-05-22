Tokat'ta otel girişinde bakılan sokak kedileri müşterilerin ilgi odağı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta otel girişinde bakılan sokak kedileri müşterilerin ilgi odağı oldu

Tokat'ta otel girişinde bakılan sokak kedileri müşterilerin ilgi odağı oldu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Daylak - Haberler | Güncel

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir otelin önünde beslenen sokak kedileri misafirlerin ilgisini çekiyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir otelin önünde beslenen sokak kedileri misafirlerin ilgisini çekiyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde 47 yıldır faaliyet gösteren otelin işletmecisi Çetin Arabacı (35) kapının önünde bekleyen kedileri her gün düzenli besliyor.

Kedilerin çevredekiler ve müşterileri tarafından ilgi odağına dönüştüğünü, bu hayvanlara sevgisinin dedesinden ve babasından geldiğini ifade eden Arabacı, "Yıllardır burada besliyoruz sokak hayvanlarını. Yani üç beş senelik bir şey değil. Otel müşterileri daha çok seviyor. Burada bunlarla oynuyorlar, seviyorlar. Devamlı mama getirenler var. İlgilenenler çok. Kediler bir anlamda insanın stresini de atıyor. Şu anda yaklaşık 20 kedi var." diye konuştu.

Otel müşterilerinden Kadir Baykal ise hayvanları çok sevdiğini dile getirerek, "İzmir'de biz de sürekli sokak hayvanlarına bakıyoruz, yardım ediyoruz. Çok sevindim, güzel bir şey. İlgi görmeleri, ilgilenmeleri, sürekli beslenmeleri çok güzel." dedi.

Tokat'ta otel girişinde bakılan sokak kedileri müşterilerin ilgi odağı oldu
Tokat'ta otel girişinde bakılan sokak kedileri müşterilerin ilgi odağı oldu
Tokat'ta otel girişinde bakılan sokak kedileri müşterilerin ilgi odağı oldu
Tokat'ta otel girişinde bakılan sokak kedileri müşterilerin ilgi odağı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Daylak

Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Volkan Bozkır Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ceyda Düvenci Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta otel girişinde bakılan sokak kedileri müşterilerin ilgi odağı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 16:51:40. #1.11#

title