Tokat'ta öğretmenler, yerli ve milli masa tenisi top atma robotu üretti
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Tokat'ta öğretmenler, yerli ve milli masa tenisi top atma robotu üretti

Tokat'ta öğretmenler, yerli ve milli masa tenisi top atma robotu ürettiTOKAT'ın Almus ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri yazılımını ve mekaniğini kendilerinin geliştirdikleri yerli ve milli masa tenisi top atma robotu üretti.

14.07.2020 16:08 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:18

Tokat'ta öğretmenler, yerli ve milli masa tenisi top atma robotu üretti

TOKAT'ın Almus ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri yazılımını ve mekaniğini kendilerinin geliştirdikleri yerli ve milli masa tenisi top atma robotu üretti. Robotun seri üretimi planlanıyor.

Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Mesut Şahin (35), okuldaki öğrencilerinin masa tenisi antrenmanları için top atma robotu almak istedi. Yaptıkları araştırmalarda robotun yurt dışında üretildiğini ve fiyatının ise 6 bin lira olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Mesut Şahin durumu aynı okulda öğretmenlik yapan arkadaşları Matematik Öğretmeni Ali Kartal ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İsmail İstanbul ile paylaştı. 3 öğretmen 6 aylık çalışma sonrasında yerli ve milli masa tenisi top atma robotu geliştirdi. Sosyal medyada robotun görsellerini paylaşılınca İstanbul'da özel bir firmanın dikkatini çekti. Firma okulla irtibata geçerek seri üretim yapılmasını önerdi. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü döner sermaye kurulmasına karar vererek, 1 yıl içerisinde masa tenisi robotunun seri üretime geçmesini kararlaştırdı.

"SPORCULARIN GELİŞİMİNİ MAKSİMUMA ULAŞTIRACAK'

Okulda masa tenisi için çalışmaları için ihtiyaç duyduklarını belirten Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Mesut Şahin "Masa tenisi çalışmalarımız için ihtiyaç duyduğumuz top atma robotunu kendimiz üreterek dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak makineyi yapmamızdaki en önemli nedenler arasında yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde hassasiyetle durduğu yerli ve milli cihaz teknolojilerinin geliştirilmesine de ufak bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Masa tenisi top atma topumuz özellikle öğrenci ve sporcularımızın bireysel çalışma yapmalarına olanak tanımaktadır. Özelikle sporcuların teknik ve taktik gelişimlerini en kısa zamanda maksimum seviyeye ulaştıracak şekilde tasarımını gerçekleştirdik. Şu anda bunu daha da geliştiriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'İLK YAZILIMINI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Ürüne ilk etapta yazılımını yaprak başladıklarını ifade eden Matematik Öğretmeni Ali Kartal (36), "Şu an 15 ayrı fonksiyonda çalıştırma yapılabiliyor. En amatör sporcudan, profesyonel sporcuya kadar makinemizde çalışma sunabiliyoruz. Bizler diğer meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize örnek olabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

'SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ'

Masa tenisi top atma robotunun sadece Çin'de olduğunu ve fiyatının pahalı olduğunu ifade eden Okul Müdürü Sinan Keskin, "Bu makineyi öğretmenlerimiz kendilerinin yapabileceğini söyledi. Matematik, beden ve bilişim teknolojileri öğretmenlerimizin iş birliği ile bu makinenin üretimini yaptık. Makinemizin öğrencileriniz ve profesyonel sporcuların çalışmasına yönelik programları var. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile de okulumuzda döner sermaye işletmesi açıp seri üretime geçeceğiz. Bir çok firmanın da buna talip olduğu bilgisi geldi. İstanbul'dan bir firma iletişime geçti, bununla ilgili seri üretime geçtiğimizde talip oldukların söylediler" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta öğretmenler, yerli ve milli masa tenisi top atma robotu üretti

Kaynak: DHA

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