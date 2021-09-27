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Tokat'ta namazgah inşa edildi

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'tın en önemli mezarlık alanlarından olan Şeyhi Şirvani Mezarlığı'nda namazgah inşa edildi.

ÇANAKKALE (AA) - Tokat'tın en önemli mezarlık alanlarından olan Şeyhi Şirvani Mezarlığı'nda namazgah inşa edildi.

Şeyhi Şirvani Mezarlığı'nda Fatih Sultan Mehmet'in Kosova Prizren ve Çanakkale'de yaptırdığı namazgah örneğine bağlı kalınarak geleneksel yapı malzemeler ile yapılan namazgah yıllar sonra yok olma noktasına geldi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Belediyesi müze görevlisi Hasan Erdem'in girişimi ile mezarlıkta yeni alanda namazgah yapılmaya başlandı. Namazgah yapımında eski Bakan Yardımcısı Alaattin Büyükkaya maddi yönden destek oldu.

Yaklaşık bir yılda tamamlanan namazgahın açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Fatih Sultan Mehmet'in Kosova Prizren ve Çanakkale'den sonra Tokat'ta da namazgah yaptırdığını hatırlattı.

Yaklaşık 1 yıldır süren çalışmalar sonrasında namazgahın tamamladığını anlatan Eroğlu, "Şeyhi Şirvani'de namazgahın yapılması ayrı bir değer katıyor. Geçmişin yeniden ihya edilmesi benim için değerli husus. Bu namazgahımız uzun yıllar Tokat'ın insanına hizmet edecek. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Alaattin Büyükkaya'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Alaattin Büyükkaya da "Herkese teşekkür ediyorum. Bu eserin olmasında bir rolüm olmuşsa bana Allah'ın bir lütfudur." diye konuştu.

Yapımı tamamlanan namazgah Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, daire müdürleri ve vatandaşların katılımı ile açıldı.

Tokat'ta namazgah inşa edildi

Tokat'ta namazgah inşa edildi

Tokat'ta namazgah inşa edildi

Tokat'ta namazgah inşa edildi

Tokat'ta namazgah inşa edildi
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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