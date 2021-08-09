Tokat'ta muhtarların topladıkları atık elektronik eşyalar geri dönüştürülüyor
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Tokat'ta muhtarların topladıkları atık elektronik eşyalar geri dönüştürülüyor

Tokat'ta muhtarların topladıkları atık elektronik eşyalar geri dönüştürülüyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Belediyesi'nce başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında, muhtarlar tarafından toplanan atık elektronik eşyaların geri dönüştürüldüğü bildirildi.

Tokat Belediyesi'nce başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında, muhtarlar tarafından toplanan atık elektronik eşyaların geri dönüştürüldüğü bildirildi.

Tokat Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında atık elektronik eşyaların geri dönüşüme kazandırılması için kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında mahalle muhtarları, vatandaşlardan atık elektronik eşyaları toplayarak geri dönüşümünü sağlıyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, çevreci belediye olma yolunda sıfır atık kampanyalarına her türlü katkının yapıldığını söyledi.

Çevrenin korunması, atıkların ülke ekonomisine katkı sağlaması için herkese büyük görevler düştüğünü belirten Eroğlu, "Elektronik atıklar içerisinde plastik, metal, cam gibi geri dönüştürülebilir maddelerin yanı sıra birçok metaller de bulunmaktadır. Bu değerli atıkların çöpe gitmesi doğal kaynakların daha fazla kullanılmasına ve yok olmasına neden olmaktadır." dedi.

Eroğlu, vatandaşların evlerindeki atık malzemeleri muhtarlara teslim etmesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Lütfen evlerinizde atık haline gelen ampul, florasan, şarj aletleri, telefonlar, saat, kumanda, saç kurutma makineleri, bilgisayarlar gibi tüm elektronik eşyaları çöpe atmak yerine mahalle muhtarlarımıza teslim edebilirsiniz. Taşıyamayacağınız büyüklükteki beyaz eşyalar için 153 Beyaz Masayı arayarak belediyemize bilgi verebilirler. Kampanyamız 31 Aralık'a kadar devam edecektir. Kampanyamıza katılım sağlayan tüm duyarlı vatandaşlarımıza ve projeye destek veren tüm mahalle muhtarlarımıza teşekkür ederim."

Tokat'ta muhtarların topladıkları atık elektronik eşyalar geri dönüştürülüyor
Tokat'ta muhtarların topladıkları atık elektronik eşyalar geri dönüştürülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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